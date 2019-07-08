TIR yüz metrelik uçurumdan böyle uçtu

Bursa’nın İznik ilçesinde inşaat malzemesi yüklü tır 100 metrelik şarampole uçtu. Hayatını kaybeden sürücünün oğlunun feryatları yürekleri parçaladı.

Kaza İznik-Yenişehir kara yolunda meydana geldi. Ferhat Sertkaya idaresindeki 16 ADN 551 inşaat malzemesi yüklü TIR, virajı alamayarak, çelik bariyerleri kırdıktan sonra 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Feci kazada TIR sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine iki itfaiye aracı, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, tırın uçtuğu yere güçlükle inebildi. Ekipler, TIR sürücüsünün parçalanmış cansız bedeni ile karşılaştı. İnşaat malzemesi yığınları altında kalan TIR’ın çevresinde başka biri olma ihtimâline karşı ekipler arama çalışmasını yürütüyor.

Acı haberi alınca kaza mahalline koşan TIR şoförünün oğlu B. Sertkaya, fenalık geçirdi. “Babam benim için ne hayâllar kurmuştu... Babam!..” diye ağlayan gencin feryatları yürekleri parçaladı. Jandarma ekipleri acılı genci teskin etmeye çalıştı.