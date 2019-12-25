TIR zulasından kaçak telefonlar ve sigara çıktı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da polis ekipleri tarafından durdurulan TIR’ların gizli bölmelerinde 3 bin 150 paket kaçak sigara ile 44 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği iki TIR'ı durdurdu. Arama yapılan TIR'ların gizli bölmelerinde 3 bin 150 paket kaçak sigara ile 44 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak sigara ve cep telefonlarına el koyan polis, 2 sürücüyü gözaltına alarak soruşturma başlattı.

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