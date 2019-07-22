Bursa’nın Orhangazi ilçesinde TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza saat 15.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir oto yolunun Orhangazi tünelinde meydana geldi. Hüseyin Tural (77) idaresindeki 41 K 4909 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan Ali Şişkin (34) idaresindeki 35 TGK 25 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Tural hayatını kaybetti.
İtfaiye ekipleri çıkardı
Sürücünün cesedi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Cenaze aracına konan Hüseyin Tural’ın cesedi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle Orhangazi tünelinde trafik yaklaşık 1,5 saat tek şeritten sağlandı.
TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
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