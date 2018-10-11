HABER

TIR'a arkadan çarpan araçta 2 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 00:50 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde hafif ticari araç önünde seyreden TIR'a arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü.

TIR'a arkadan çarpan araçta 2 kişi öldü

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/ MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde hafif ticari araç önünde seyreden TIR'a arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü.
Kaza, Marmara Ereğlisi Işıklı Kavşak'ta bu gece meydana geldi. Özgür İşgüzar yönetimindeki 59 EG 346 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Mustafa Ataş'ın kullandığı 78 BU 700 plakalı demir yüklü TIR'a arkadan hızla çarptı. Kazada araçta bulunan Özgür İşgüzar ile Gökhan Gürkan, olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Mustafa Ataş'ın haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla İşgüzar ve Gürkan'ın cansız bedenleri sıkıştıkları araçtan çıkarılarak Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TIR sürücüs Mustafa Ataş, çarpmayı hissettiğini belirterek, "Ancak lastik patladı zannettim. Sol aynadan baktığımda aracı görmedim. Lastik patladığını düşünerek ani fren yapamadım. Yavaşlamaya başladığımda bir sürtünme sesi duydum. Durduktan sonra araçtan indiğimde bu manzarayı gördüm. Ambulansa haber verdim" dedi.
Polis, TIR sürücüsü Mustafa Ataş'ı ifadesine başvurmak üzere gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

TIR'a arkadan çarpan araçta 2 kişi öldüTIR'a arkadan çarpan araçta 2 kişi öldüTIR'a arkadan çarpan araçta 2 kişi öldüTIR'a arkadan çarpan araçta 2 kişi öldü

PARTNERAkıllı olduğunu sanan insanlar!Akıllı olduğunu sanan insanlar!
Eşiyle kavgasına komşuları tepki gösterince sokakta dehşet saçtıEşiyle kavgasına komşuları tepki gösterince sokakta dehşet saçtı
Karabük’te kardeşlere ait 2 ev yandıKarabük’te kardeşlere ait 2 ev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşiyle kavgasına komşuları tepki gösterince sokakta dehşet saçtı

Eşiyle kavgasına komşuları tepki gösterince sokakta dehşet saçtı

Ortalık bir anda karıştı! Çığlıkları sokağı inletti

Ortalık bir anda karıştı! Çığlıkları sokağı inletti

Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!

Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!

İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...

İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...

Hastane kapısındaki çifte infazda flaş gelişme

Hastane kapısındaki çifte infazda flaş gelişme

Kanser teşhisiyle kemoterapi verildi! Gerçek o kadar farklı çıktı ki

Kanser teşhisiyle kemoterapi verildi! Gerçek o kadar farklı çıktı ki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.