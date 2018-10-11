TIR'a arkadan çarpan araçta 2 kişi öldü TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde hafif ticari aracın önünde seyreden TIR'a arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü. Kaza, Marmara Ereğlisi Işıklı Kavşak'ta bu gece meydana geldi. Özgür İşgüzar yönetimindeki 59 EG 346 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Mustafa Ataş'ın kullandığı 78 BU 700 plakalı demir yüklü TIR'a arkadan hızla çarptı. Kazada araçta bulunan Özgür İşgüzar ile Gökhan Gürkan, olay yerinde hayatını kaybetti.TIR sürücüsü Mustafa Ataş'ın haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla İşgüzar ve Gürkan'ın cansız bedenleri araçtan çıkarılarak Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Mustafa Ataş, çarpmayı hissettiğini belirterek, "Ancak lastik patladı zannettim. Sol aynadan baktığımda aracı görmedim. Lastik patladığını düşünerek ani fren yapamadım. Yavaşlamaya başladığımda bir sürtünme sesi duydum. Durduktan sonra araçtan indiğimde bu manzarayı gördüm. Ambulansa haber verdim" dedi. Polis, TIR sürücüsü Mustafa Ataş'ı ifadesini almak üzere gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------ -Kaza yerinden detaylar -İtfaiye ekiplerini çalışması -Araçlardan detaylar -Vinç tarafından aracın kaldırılması -Genel ve detay görüntüler Haber- Kamera :Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)- (Tür: Yurt)

