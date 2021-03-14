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  4. Tıra arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 5 yaralı

Tıra arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 5 yaralı

14.03.2021 18:57 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Ceyhan İlçesi Toktamış yolunda meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi ağır yaralandı.Eski Adana Yolu üzer meydana geldi.

Adana’nın Ceyhan İlçesi Toktamış yolunda meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi ağır yaralandı.
Eski Adana Yolu üzer meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit G. idaresindeki 01 AAD 663 plakalı hafif ticari araç, A.E.’nin kullandığı 31 RG 687 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan şoför Ümit G. (31) ile yanında bulunan Zekiye G. (31), Hafize A. (59) ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın ağır yaralanırken, Güney G. isimli çocuk da hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar olay yerin sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili tahkikat inceleme başlattı.

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