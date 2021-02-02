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  4. Tıra arkadan çarpan otomobil 50 metre sürüklendi: 2 yaralı

Tıra arkadan çarpan otomobil 50 metre sürüklendi: 2 yaralı

02.02.2021 00:12 | Son Güncelleme:
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43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, arızalanan tıra arkadan çarpan otomobilin 50 metre sürüklendiği kazadan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.Kaza, gece saatlerinde Kırşehir-Ankara D-765 Karayolu üzerindeki kilit kavşakta meydana geldi.

43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, arızalanan tıra arkadan çarpan otomobilin 50 metre sürüklendiği kazadan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Kırşehir-Ankara D-765 Karayolu üzerindeki kilit kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır şoförü Ergün Zengin, 71 AAP 566 plakalı çekicisi arıza yapınca alt geçitte emniyet şeridine park etti. 42 ETJ plakalı otomobilin sürücüsü Oğuz Ç. ise direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tırın dorsesine arkadan çarptı. Kaza nedeniyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişide kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kilit kavşağı araç trafiğine kapatıldı
İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Oğuz Ç. ile yolcu Burak B. ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis, bir süreliğine kilit kavşağı araç trafiğine kapattı. Alternatif yollardan araçların geçişi sağlandı. Hurdaya dönen otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Daha sonra trafiğin akışı yeniden sağlandı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

"Geldi benim arabama yandan vurdu geçti"
Tır şoförü Ergün Zengin, "Burada duruyordum emniyet şeridi dışına çıktım. İşaret levhalarımı falan koydum. Hanımda arabada. Bende arabaya geldim marşa bastım. Adam ayakta zor duruyordu. Geldi benim arabama yandan vurdu geçti. Arabam hava yaptı 4’lüler yanıyor. Levhalarımı koymuştum. Arabanın havasıyla uğraşıyordum marşa basıyordum. Levhayı geçtikten sonra yandan vurdu" dedi.

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