HABER

Tıra arkadan çarpan otomobilde bulanan 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 12:11 | Son Güncelleme

TEM otoyolu Düzce kesiminde bir otomobil tıra arkadan çarparken otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında, TEM otoyolu Düzce gişeleri kavşağında meydana geldi.

TEM otoyolu Düzce kesiminde bir otomobil tıra arkadan çarparken otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında, TEM otoyolu Düzce gişeleri kavşağında meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Ersoy yönetimindeki 54 AB 915 plakalı otomobil, önünde ilerleyen İsmail Tekin’in kullandığı 78 BK 432 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Erdal Kara ve Süleyman Yılmaz yaralandı. Yaralılar ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da sabah şoku! Gören şaşkına döndüİstanbul'da sabah şoku! Gören şaşkına döndü
Diyarbakır’da ASM’nin jeneratörü 2 saat aralıksız çalışınca küle döndüDiyarbakır’da ASM’nin jeneratörü 2 saat aralıksız çalışınca küle döndü
'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ın tokat yemesi lazım'

'G.Saray'ın tokat yemesi lazım'

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

TEM'de feci kaza! 2'si çocuk 13 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Tarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildi

Tarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildi

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.