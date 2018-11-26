TIR'a arkadan çarpan otomobilin hız kadranı 165'te takılı kaldı: 1 yaralı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Eşref K. yaralanırken, aracın hız kadranının 165'te takılı kaldığı görüldü. Yapılan incelemede, otomobilin TIR'ın altında yaklaşık 170 metre sürüklendiği belirlendi.

Kaza, TEM yolunun Edirne gişeleri mevkisinde meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptıktan sonra boş dorseyle Mersin'e giden Kadir Y. yönetimindeki 34 BYE 49 plakalı TIR'a, arkasından gelen Eşref K. yönetimindeki 22 LJ 589 plakalı otomobil çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Eşref K. yaralandı. Yaralı, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde yapılan incelemede, sürücü Eşref K.'nin emniyet kemerini arkadan taktığı ve aracın hız kadranının ise 165 kilometrede takılı kaldığı görüldü. TIR sürücüsü Kadir Y., sağ şeritten ilerlediği sırada otomobilin arkasından gelerek hızla çarptığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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