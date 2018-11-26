HABER

TIR'a arkadan çarpan otomobilin hız kadranı 165'te takılı kaldı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 14:35 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Eşref K. yaralanırken, aracın hız kadranının 165'te takılı kaldığı görüldü.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Eşref K. yaralanırken, aracın hız kadranının 165'te takılı kaldığı görüldü. Yapılan incelemede, otomobilin TIR'ın altında yaklaşık 170 metre sürüklendiği belirlendi.

Kaza, TEM yolunun Edirne gişeleri mevkisinde meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptıktan sonra boş dorseyle Mersin'e giden Kadir Y. yönetimindeki 34 BYE 49 plakalı TIR'a, arkasından gelen Eşref K. yönetimindeki 22 LJ 589 plakalı otomobil çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Eşref K. yaralandı. Yaralı, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde yapılan incelemede, sürücü Eşref K.'nin emniyet kemerini arkadan taktığı ve aracın hız kadranının ise 165 kilometrede takılı kaldığı görüldü. TIR sürücüsü Kadir Y., sağ şeritten ilerlediği sırada otomobilin arkasından gelerek hızla çarptığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler Ekranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyorBaşta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor
4.5 kilo altın böyle çalındı... Kuyumcu kuryesi hırsızlara ateş açtı4.5 kilo altın böyle çalındı... Kuyumcu kuryesi hırsızlara ateş açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da şok soygun! Kilolarca altını bagajdan böyle çaldı

İstanbul'da şok soygun! Kilolarca altını bagajdan böyle çaldı

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

Merve Öğretmen'in korkunç sonu!

Merve Öğretmen'in korkunç sonu!

Taksim'de genç kıza iğrenç teklif!

Taksim'de genç kıza iğrenç teklif!

Akılalmaz olay! Drone ile korkutup öyle bir şey yaptılar ki...

Akılalmaz olay! Drone ile korkutup öyle bir şey yaptılar ki...

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.