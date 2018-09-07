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TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 14:25 | Son Güncelleme

UŞAK'ta seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yasin Erdem (35), yaşamını yitirdi.

TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yasin Erdem (35), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 07.00 sıralarında İzmir- Uşak karayolu Güre köyü Osman Dede Çamlığı mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Yasin Erdem, yönetimindeki 03 YC 607 plakalı otomobil, Şeref Gül'ün (56) yönetimindeki 34 VN 6381 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarmayı arayıp, yardım istedi. Sağlık ekipleri, kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü Erdem'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Erdem'in cesedi, itfaiye ve sağlık görevlilerinin çalışmasıyla çıkarılıp, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Erdem'in evinin Afyonkarahisar'da olduğu, Uşak'ta toptan gıda şirketi bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, TIR şoförü Şeref Gül'ü gözaltına aldı.

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