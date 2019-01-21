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TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 23:29 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, park halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücü yaralandı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, park halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücü yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Karaman (27) yönetimindeki 34 SK 8012 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan TIR’a arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Karaman, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Hasan Karaman’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobil, çekiciyle kaldırıldı.

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