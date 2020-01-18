TIR'a arkadan çarpan TIR'ın kupası uçtu: Sürücü, 'Ben böyle kaza görmedim' dedi

Selahattin KAÇURU/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir TIR, önünde seyir halinde olan başka bir TIR'a çarptı. Arkadan çarpan TIR'ın kupasının uçtuğu kazada sürücü ağır yaralanırken, önde seyreden TIR'ın sürücüsü ise "Ben böyle bir kaza görmedim" dedi.

Kaza, saat 23.20 sıralarında İskenderun- Adana Otoyolu İskenderun Limanı yakınlarında meydana geldi. Adana yönünden İskenderun istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KOL 86 plakalı TIR, aynı yönde seyir halinde olan Adem Çağlar’ın kullandığı 33 DTP 94 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada TIR’ın şoför mahallinin bulunduğu kupa kısmı araçtan 10 metre ileriye fırladı. Kazada ağır yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ve karayolları ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak başka kazaların meydana gelmemesi için uzun süre bekledi. Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Adem Çağlar ise "Kendi şeridimde giderken arkadan bir gürültü koptu. Hemen durdum. Araçtan inip arkaya gittiğimde bana çarpan TIR’ın kupasının kopup yaklaşık 10 metre uzağa savrulduğunu gördüm. Yaralı olan sürücü hastaneye kaldırıldı. Ben böyle bir kaza görmedim" dedi. İki TIR’ın karıştığı kazada bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasını tamamlayıp, TIR'ların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

