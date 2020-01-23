Tıra arkadan çarptı, feci şekilde can verdi

Bursa’da önünde seyreden tıra arkadan çarpan 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa-Ankara Yolu Turanköy mevkiinde meydana geldi. 25 yaşındaki Mustafa Eryılmaz, 26 AAH 267 plakalı otomobiliyle Bursa istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden Hüseyin A. (40) idaresindeki 34 JC 8623 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Eryılmaz, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Genç sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.



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