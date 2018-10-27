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TIR'a çarpan araçtaki baba ve iki kızı öldü, anne ve diğer kızı yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 08:58 | Son Güncelleme

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan TIR'ın dorsesine çarpıp, takla atarak hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücü ve iki kızı hayatını kaybetti, eşi ve diğer kızı ise yaralandı.

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan TIR'ın dorsesine çarpıp, takla atarak hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücü ve iki kızı hayatını kaybetti, eşi ve diğer kızı ise yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İnşaatlara oluk tesisatı döşeyen Niyazi Başar yönetimindeki 26 NF 629 plakalı hafif ticari araç, yolun asfalt bölümünün dışında park halinde bulunan 48 FS 818 plakalı TIR'ın dorsesinin sağ çamurluğuna çarpıp takla attı. Kazada araç hurda yığınına dönerken sürücü Niyazi Başar, kızları Gülşehir ve Tuğba Başar olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Emine Başar ve diğer kızı Ümmühan Başar ise yaralandı. Yaralı anne ve kızı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nevşehir'den yüklediği briketleri Antalya'nın Manavgat ilçesine götüren TIR şoförü Ali Karacaoğlu'nun uyumak için aracını yolun asfalt bölümünün dışına park ettiği öğrenildi. Kazanın ardından TIR sürücüsü Karacaoğlu, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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