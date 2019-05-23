TIR'a çarpan cip hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, cipin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Ahmet Süleymanoğlu idaresindeki 34 MH 773 plakalı cip, Mutlu Beyazıt yönetimindeki CB 5312 KM plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen cipte bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, cipin sürücüsü de ağır yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almayan TIR sürücüsü Mutlu Beyazıt büyük üzüntü yaşadı. İfade veren sürücüyü görevliler teselli etti. Polis ve jandarma ekipleri, kaza alanında toplanıp görüntü çeken vatandaşları uzaklaştırdı. Kazada yaşamını yitiren kişi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hurdaya dönen araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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