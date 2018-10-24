HABER

TIR'a çarpan kamyon hurdaya döndü, sürücüsü yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 15:46 | Son Güncelleme

ANKARA'da, arızalanması nedeniyle sürücüsünün yolun sağına çektiği TIR'a, arkadan gelen kamyon çarptı.

TIR'a çarpan kamyon hurdaya döndü, sürücüsü yaralı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, arızalanması nedeniyle sürücüsünün yolun sağına çektiği TIR'a, arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Mahmut Güven, yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Ankara- İstanbul yolu Batıkent kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Sincan yönüne giden Atila Eker yönetimindeki 38 GL 950 çekici ve 38 GU 492 dorse plakalı TIR, seyir halindeyken arızalandı. Sürücü Eker, aracı sağa çekip, servis yetkililerini aradı. Bu sırada sağ şeritten gelen ve diğer sürücüler tarafından sıkıştırıldığını öne süren Mahmut Güven'in kullandığı 34 ZH 3672 kamyon, TIR'a arkadan çarptı. Kamyonun hurdaya döndüğü kazada yaralanan sürücü Güven, Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili konuşan TIR sürücüsü Atila Eker ise "Aracımız arızalandı, sağa çektik. Gerekli tedbirleri almıştık. Arkadaş süratle geldi vurdu. Yaralı arkadaşa sordum, 'Beni sıkıştırdılar' dedi. Kaçamadığını ve o yüzden çarptığını söyledi" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

TIR'a çarpan kamyon hurdaya döndü, sürücüsü yaralıTIR'a çarpan kamyon hurdaya döndü, sürücüsü yaralı

PARTNERAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınızAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınız
Öğretmen, öğrencilerini taciz iddiasıyla tutuklandıÖğretmen, öğrencilerini taciz iddiasıyla tutuklandı
Eş cinayeti sanığına haksız tahrik indirimiyle 20 yıl hapisEş cinayeti sanığına haksız tahrik indirimiyle 20 yıl hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Kadın taksiciyi ağlatan olay

Kadın taksiciyi ağlatan olay

Kadın asker Instagram'ın ilgi odağı oldu

Kadın asker Instagram'ın ilgi odağı oldu

Eşine bir fotoğraf attı, ortalık karıştı!

Eşine bir fotoğraf attı, ortalık karıştı!

Kamyonun içini görenler şok oldu

Kamyonun içini görenler şok oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.