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Tıra çarpan kamyonet sürücüsü ve yanındaki yolcu sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 11:32 | Son Güncelleme

Adana’da meydana gelen trafik kazasında sıkışan kamyonet sürücüsü ve yanındaki yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Kaza, akşam saat 22.30 sularında Adana-Şanlıurfa otobanı Erenler mevkisinde meydana geldi.

Tıra çarpan kamyonet sürücüsü ve yanındaki yolcu sıkıştı

Adana’da meydana gelen trafik kazasında sıkışan kamyonet sürücüsü ve yanındaki yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, akşam saat 22.30 sularında Adana-Şanlıurfa otobanı Erenler mevkisinde meydana geldi. Ahmet Çuha’nın kullandığı 59 TC 673 plakalı kamyonet, sürücüsü belirlenemeyen 58 NH 817 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Çuha ve yolcu koltuğunda oturan Ahmet Sarıoğlan sıkışarak yaralandı. Yaralıların yardımına itfaiye arama kurtarma (CANKUR) ekipleri koştu. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak 112 sağlık ekiplerine teslim etti.
Tır sürücüsünün de durumunun iyi olduğu bildirildi.

Tıra çarpan kamyonet sürücüsü ve yanındaki yolcu sıkıştı

Tıra çarpan kamyonet sürücüsü ve yanındaki yolcu sıkıştı

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