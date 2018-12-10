TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, kırmızı ışıkta TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Yiğit Öznemli (24) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bornova'dan Kemalpaşa yönüne giden Yiğit Öznemli yönetimindeki 35 VL 993 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Cemil Taş'ın kullandığı 15 NL 456 plakalı TIR'a çarptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ön tarafı hurdaya dönen kamyonette sıkışan Öznemli, ekiplerin uğraşlarıyla çıkartılıp, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Öznemli, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öznemli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öznemli'nin soğutma ekipmanları üreten firmada çalıştığı ve kazanın işyerine 1 kilometre kala gerçekleştiği öğrenildi. Kazayı yaralanmadan atlatan TIR şoförü Taş ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

