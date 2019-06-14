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TIR'a çarpan kamyonette sürücü ve eniştesi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 12:24 | Son Güncelleme

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı.

TIR'a çarpan kamyonette sürücü ve eniştesi öldü

Yaşar FALCI/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada, kamyonette bulunan Salih Zeki Genç (47) ile kayınbiraderi Hüseyin Yiğit (42), hayatını kaybetti.
Kaza, Karadeniz Sahil Yolu, Denizli Mahallesi Fidanlık mevkisinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Hüseyin Yiğit idaresindeki 05 FF 71 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki 61 K 1988 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazada, kamyonette bulunan sürücü Hüseyin Yiğit ve eniştesi Salih Zeki Genç, ağır yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kamyonette sıkışan yaralıları, bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyonet sürücüsü Hüseyin Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralı Salih Zeki Genç de kaza yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden enişte ve kayınbiraderin, yarın Dernekpazarı ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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TIR'a çarpan kamyonette sürücü ve eniştesi öldüTIR'a çarpan kamyonette sürücü ve eniştesi öldü

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