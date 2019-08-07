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TIR'a çarpan kamyonetteki amca-yeğen öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 21:29 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki Cemil Sarı (51) ve yeğeni Bedirhan Sarı (19), hayatını kaybetti.

TIR'a çarpan kamyonetteki amca-yeğen öldü

İbrahim EMÜL/BAHÇE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki Cemil Sarı (51) ve yeğeni Bedirhan Sarı (19), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Cemil Sarı yönetimindeki 06 GB 7981 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 EG 550 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Cemil Sarı ve yanındaki yeğeni Bedirhan Sarı, kamyonette sıkışırken, amca-yeğeni kurtarmak için kaza yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerince araçtan çıkartılıp, sağlık ekibine teslim edilen amca-yeğenin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cemil Sarı ve yeğeni Bedirhan Sarı'nın cenazeleri, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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TIR'a çarpan kamyonetteki amca-yeğen öldüTIR'a çarpan kamyonetteki amca-yeğen öldü

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