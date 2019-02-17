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TIR'a çarpan kasksız motosikletli yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 10:41 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Çine ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Ümitcan Sağlam (20), yaşamını yitirdi.

TIR'a çarpan kasksız motosikletli yaşamını yitirdi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Ümitcan Sağlam (20), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Aydın-Muğla Karayolu'nun Adnan Menderes Bulvarı bölümünde meydana geldi. Cavit Aksin yönetimindeki 09 C 3128 plakalı TIR'a tali yola dönüş yapacağı sırada arkadan gelen Ümitcan Sağlam'ın kullandığı plakasız motosiklet hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kasksız motosiklet sürücüsü Sağlam, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldıran Sağlam, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Sağlam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Acı haberi alan Sağlam'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. TIR şoförü Aksin, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

TIR'a çarpan kasksız motosikletli yaşamını yitirdi

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