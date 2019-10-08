HABER

Tıra çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 05:27 | Son Güncelleme

Tıra çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bornova'dan Buca istikametine giden Hasan Dural yönetimindeki 35 AJ 6607 plakalı minibüs İzmir Çevre yolu Buca yol ayrımı yakınında Rahim Bağcı (59) idaresindeki 35 NH 987 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs bariyerlere vurarak durabildi. Sürücü Dural minibüste sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Dural, 112 Acil Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine sevk edildi.

Dural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü Bağcı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

PARTNERNe kadar kazandığı ortaya çıktı!Ne kadar kazandığı ortaya çıktı!
Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında kararKahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında karar
Gaziantep'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var!Gaziantep'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza minibüs TIR

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafik 2 saat boyunca kapandı! Kocaeli'de feci kaza!

Trafik 2 saat boyunca kapandı! Kocaeli'de feci kaza!

Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında karar

Kahramanmaraş'taki darbe girişimi davasında karar

Gaziantep'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var!

Gaziantep'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var!

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi komisyondan geçti

Birinci yargı paketi komisyondan geçti!

Trump'ın Türkiye tehdidi sonrası CHP, İYİ Parti ve MHP'den ağır sözler

Trump'ın tehdidi sonrası CHP, İYİ Parti ve MHP'den ağır sözler

ABD'nin Türkiye'ye karşı hava sahası hamlesi ne anlama geliyor? Mete Yarar açıkladı!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.