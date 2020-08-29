HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tıra çarpan minibüsün sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı

Tıra çarpan minibüsün sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 07:57 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu’nda yolun sağ şeridinde duran tıra çarpan minibüsün sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu’nda yolun sağ şeridinde duran tıra çarpan minibüsün sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Tatlıkuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ökkeş T. idaresindeki 03 RC 324 plakalı panelvan minibüs, Ankara istikametinde seyir halindeyken yolun sağ şeridinde duran İ.T. yönetimindeki 41 UY 962 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kullanılmaz hale gelen panelvan araç içerisinde sıkışan sürücü Ökkeş T. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ökkeş T.’yi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartılan Ökkeş T. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Ökkeş T. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında... Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında...
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım''Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
Balığın önlediği hastalıklara inanamayacaksınız! Balığın önlediği hastalıklara inanamayacaksınız!
1/
En Çok Okunan Haberler
Macron'dan Türkiye'ye tehdit gibi sözler!
Macron'dan Türkiye'ye tehdit gibi sözler!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
İlginizi Çekebilir
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
Diğer Haberler
Prof. Dr. Necmettin Ünal'dan korkutan açıklama: Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
Son dakika Balıkesir'de korkutan deprem (AFAD- Kandilli Rasatahnesi son depremler
Balıkesir'de peş peşe iki deprem!
İshak Paşa Sarayı’nda ünlü mankenlerden defile
Hayran kaldılar: Büyülü bir mekandayız
Düzce'de saman yüklü TIR devrildi! Trafik neredeyse durdu
TIR devrildi! Trafik neredeyse durdu
Çankırı'da maganda kurşununun isabet ettiği damat yaralandı
Damat maganda kurşunuyla yaralandı
Gaziantep'te dernek lokalinde silahlı çatışma: 6 yaralı
Gaziantep'te dernek lokalinde silahlı çatışma: 6 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.