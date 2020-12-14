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Tıra çarpan motosikletlinin feci ölümü

14.12.2020 12:30 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Alınan bilgiye göre, kaza, Anıt Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Maliye binası civarında meydana geldi. Atilla Kandilli (17) idaresindeki 33 AAE 045 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yol kenarında park halinde bulunan 33 VLU 36 plakalı tıra çarptı.
Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Feci kazada ağır yaralanan Kandilli, olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye giderken yolda hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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