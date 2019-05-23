HABER

TIR’a çarpan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 17:19 | Son Güncelleme

Karabük-Eflani karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin TIR’a çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Mustafa Demirci(46) yönetimindeki 37 PR 895 plakalı otomobil Eflani istikametinden Karabük istikametine seyir halinde iken karşı istikametten gelen Ramazan Aytekin (53) idaresindeki 78 BT 525 plakalı TIR ile çarpıştı.

Karabük-Eflani karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin TIR’a çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Demirci(46) yönetimindeki 37 PR 895 plakalı otomobil Eflani istikametinden Karabük istikametine seyir halinde iken karşı istikametten gelen Ramazan Aytekin (53) idaresindeki 78 BT 525 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücü Demirci aracında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda otomobilden çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayı anlatan TIR sürücüsü Aytekin, otomobil sürücüsün aracıyla birlikte kaydığını görünce kendini kurtarmaya çalıştığını belirterek, “Bize vurunca araba attı kendini öbür tarafa “ dedi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kazadan dolayı kapanan trafik ekiplerin kontrolünde ulaşıma açıldı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Takla atan araç yan durdu: 1 ölü, 3 yaralıTakla atan araç yan durdu: 1 ölü, 3 yaralı
Tutuklu bitkisel hayattaki esnaf, evine gönderildiTutuklu bitkisel hayattaki esnaf, evine gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Emre'den sonra bir bomba daha

Emre'den sonra bir bomba daha

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.