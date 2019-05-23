TIR’a çarpan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı

Karabük-Eflani karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin TIR’a çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Demirci(46) yönetimindeki 37 PR 895 plakalı otomobil Eflani istikametinden Karabük istikametine seyir halinde iken karşı istikametten gelen Ramazan Aytekin (53) idaresindeki 78 BT 525 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücü Demirci aracında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda otomobilden çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayı anlatan TIR sürücüsü Aytekin, otomobil sürücüsün aracıyla birlikte kaydığını görünce kendini kurtarmaya çalıştığını belirterek, “Bize vurunca araba attı kendini öbür tarafa “ dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kazadan dolayı kapanan trafik ekiplerin kontrolünde ulaşıma açıldı.



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