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TIR’a çarpan otomobilde korkunç ölüm...Sürücünün kimliği belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 10:37 | Son Güncelleme

Bursa’da otobanda seyir halindeyken TIR’a arkadan çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa’da otobanda seyir halindeyken TIR’a arkadan çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Korkunç kazada hayatını kaybeden kişinin Bursa Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Şube Müdürlüğü çalışanlarından Süleyman Elmas olduğu belirlendi.
Kaza dün akşam saatlerinde, Ankara-Bursa otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Elmas idaresindeki 16 BOM 50 plakalı otomobil önünde seyir halindeki TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan eşi Necmiye Mete Elmas, araca sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sürücü ve kadın yaklaşık 30 dakikalık çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı. Necmiye Mete Elmas, ağır yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, sürücü Süleyman Elmas özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Araç kullanılamaz hale geldi
Öte yandan kaza sonrasında Chevrolet marka aracın kapılarının ve kaputunun fırladığı, hava yastıklarının açıldığı görüldü. Ön tarafı tamamen yok olan otomobil hurdaya döndü. Tamamen kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile çekildi.

Evli çifti kaza ayırdı
Kazada hayatını kaybeden Süleyman Elmas’ın Bursa Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Şube Müdürlüğü çalışanlarından olduğu öğrenildi. Elmas’ın ölüm haberi mesai arkadaşlarını, amirleri ve sevenlerini yasa boğdu.

TIR’a çarpan otomobilde korkunç ölüm...Sürücünün kimliği belli oldu

TIR’a çarpan otomobilde korkunç ölüm...Sürücünün kimliği belli oldu

TIR’a çarpan otomobilde korkunç ölüm...Sürücünün kimliği belli oldu

TIR’a çarpan otomobilde korkunç ölüm...Sürücünün kimliği belli oldu

TIR’a çarpan otomobilde korkunç ölüm...Sürücünün kimliği belli oldu

TIR’a çarpan otomobilde korkunç ölüm...Sürücünün kimliği belli oldu

TIR’a çarpan otomobilde korkunç ölüm...Sürücünün kimliği belli oldu

TIR’a çarpan otomobilde korkunç ölüm...Sürücünün kimliği belli oldu

TIR’a çarpan otomobilde korkunç ölüm...Sürücünün kimliği belli oldu

TIR’a çarpan otomobilde korkunç ölüm...Sürücünün kimliği belli oldu

TIR’a çarpan otomobilde korkunç ölüm...Sürücünün kimliği belli oldu

TIR’a çarpan otomobilde korkunç ölüm...Sürücünün kimliği belli oldu

TIR’a çarpan otomobilde korkunç ölüm...Sürücünün kimliği belli oldu
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