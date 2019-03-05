HABER

Tıra çarpan otomobildeki 2 Afgan öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 16:08 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobil, arkadan tıra çarptı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobil, arkadan tıra çarptı. Kazada iki Afganistan uyruklu öldü.
Kaza gece 02.30 sıralarında Malkara-Tekirdağ yolu İnecik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İran uyruklu sürücü idaresindeki 34 KD 9862 plakalı araç, önünde seyreden K.S’nin hakimiyetindeki 17 AAK 422 plakalı tıra çarptı. Otomobilin içerisinde bulunan 2 Afganistan uyruklu şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, 1 İran uyruklu şahıs ise kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Ayrıca kazada yaralandığı tahmin edilen 34 KD 9862 plakalı aracın sürücüsü ise kayıplara karıştı.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başattı. Kaçan sürücünün arandığı öğrenildi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Ankara'da apartmandaki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardıAnkara'da apartmandaki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
BM'den İdlib'e 17 TIR dolusu yardımBM'den İdlib'e 17 TIR dolusu yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Yasak Elma'da güldüren hata!

Yasak Elma'da güldüren hata!

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.