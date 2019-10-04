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TIR'a çarpan otomobildeki öğretmenlerden biri öldü, diğeri yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 12:42 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan iki öğretmenden Mustafa Akkaş (30) öldü, Muzaffer Koçak (30) yaralandı.

TIR'a çarpan otomobildeki öğretmenlerden biri öldü, diğeri yaralandı

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan iki öğretmenden Mustafa Akkaş (30) öldü, Muzaffer Koçak (30) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Yozgat- Boğazlıyan yolunun Dereçepni köyü mevkiinde meydana geldi. Boğazlıyan Çakmak Köyü Ortaokulu'nda görev yapan Türkçe öğretmeni Muzaffer Koçak ve sınıf öğretmeni Mustafa Akkaş, sabah okula gitmek için Yozgat'tan otomobille yola çıktı. Muzaffer Koçak yönetimindeki 66 EB 710 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, önde giden Murat Yüksel'in kullandığı 31 N 9016 plakalı TIR'a çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, öğretmen Mustafa Akkaş, kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Muzaffer Koçak ise ağır yaralandı. Yaralı öğretmen, ambulans ile Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk tedavisinden sonra da Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi. Murat Yüksel, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

​FOTOĞRAFLI

TIR'a çarpan otomobildeki öğretmenlerden biri öldü, diğeri yaralandıTIR'a çarpan otomobildeki öğretmenlerden biri öldü, diğeri yaralandıTIR'a çarpan otomobildeki öğretmenlerden biri öldü, diğeri yaralandıTIR'a çarpan otomobildeki öğretmenlerden biri öldü, diğeri yaralandı

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