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TIR'a çarpan otomobilin 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 21:02 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 16 yaşındaki Ümit Ş., yönetimindeki kiralık otomobille pak halindeki TIR'ın dorsesine çarparak, yaralandı.

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 16 yaşındaki Ümit Ş., yönetimindeki kiralık otomobille pak halindeki TIR'ın dorsesine çarparak, yaralandı.

Kaza, merkez Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü belgesi bulunmayan Ümit Ş. yönetimindeki 38 GJ 990 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 38 AAY 092 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Ümit Ş., bir bölümü dorsenin altına giren otomobilde sıkışarak yaralandı. Ümit Ş., gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ümit Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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