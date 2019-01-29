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TIR'a çarpan otomobilin alkollü sürücüsü hafif yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 03:37 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Selendi ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin alkollü sürücüsü Murat Kandemir (41), kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

TIR'a çarpan otomobilin alkollü sürücüsü hafif yaralandı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin alkollü sürücüsü Murat Kandemir (41), kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında Kula-Selendi karayolu, Selendi ilçe girişinde meydana geldi. Kula'dan Selendi yönüne giden Murat Kandemir yönetimindeki 35 AZ 0308 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 45 U 6535 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü Kandemir kazayı sıyrıklarla atlattı.
Selendi Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Kandemir'in 1.6 promil alkollü olduğu belirlendi.

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TIR'a çarpan otomobilin alkollü sürücüsü hafif yaralandıTIR'a çarpan otomobilin alkollü sürücüsü hafif yaralandıTIR'a çarpan otomobilin alkollü sürücüsü hafif yaralandı

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