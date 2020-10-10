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Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 21:41 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde meydana geldi. Umut Durna (37) idaresindeki 34 BKP 799 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya karayolu Avşarbey Dinlenme Tesisi mevkiinde Turgay Ölmez (23) yönetimindeki 42 JC 542 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Durna olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Durna’nın cenazesi Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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