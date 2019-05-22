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TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 19:34 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü Latif Kılbitmez, ağır yaralandı.

TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Taha AYHAN/DOĞANŞEHİR (Malatya), (DHA) - MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü Latif Kılbitmez, ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Erkenek Tüneli'nde meydana geldi. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden, Malatya yönüne giden Latif Kılbitmez yönetimindeki 23 FA 363 plakalı otomobil, tünelde kontrolden çıkarak, Mehmet Aydın Güzel'in kullandığı 02 DG 419 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kılbitmez, ağır yaralandı. Latif Kılbitmez, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıTIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıTIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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