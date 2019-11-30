TIR'a çarpan tankerin sürücüsü yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- TEM yolunun Bolu geçişinde, TIR'a arkadan çarpan tankerin sürücüsü Mehmet Salih Karataş yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM yolunun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Salih Karataş yönetimindeki 02 HK 972 plakalı tanker, Muhammed Ercan'ın kullandığı 06 BBC 55 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada ön kısmı hurdaya dönen tankerde sürücü Karataş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Karataş, İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karataş'ın uzun yol şoförü arkadaşları, kazanın ardından bölgeye geldi. Polis ekipleri, Karataş'ın arkadaşlarına yaralının durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönüne ulaşım bir süre 2 şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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