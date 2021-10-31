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"Tiramisunun babası" Ado Campeol, 93 yaşında hayatını kaybetti

31.10.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya medyası tarafından 'tiramisunun babası' olarak tanımlanan Ado Campeol, 93 yaşında hayatını kaybetti.

"Tiramisunun babası" Ado Campeol, 93 yaşında hayatını kaybetti

Tiramisu, Campeol'ün İtalya'nın kuzeyindeki restoranında ortaya çıkarıldı. Bu ünlüyü tatlıyı, Campeol'ün eşi Alba ve restoranın şefi birlikte yarattı.

Ana malzemesi mascarpone peyniri ve kahve ile ıslatılan kek olan tatlı, restoranın menüsüne 1972 yılında eklendi.

Ancak restorancı Campeol ailesi, tiramisunun patentini hiçbir zaman almadı.

İcat edilmesi sonrası tiramisu, İtalyan mutfağının en bilindik öğelerinden biri haline geldi ve tüm dünyadaki şefler tarafından da benimsendi.

Tiramisunun kökenlerine ilişkin tartışmalar mutfak dünyasında uzun süredir devam ediyor.

Bazıları, ünlü tatlının kökenlerinin kuzey italya kenti Trevisio'daki bir geneleve dayandığını öne sürüyor. Tiramisunun burada afrodizyak olarak servis edildiği bir iddia olarak dile getiriliyordu.

Ancak, genel görüş, tarifin Campeollerin restoranında geliştirildiği yönünde.

Campeol'ün yaşadığı Veneto bölgesi valisi, Twitter'dan yayımladığı taziye mesajında, "kent yemek ve şarap tarihindeki bir yıldızı daha kaybetti" dedi.

'TİRAMİSU' KAZA SONUCU İCAT EDİLDİ

Alle Beccherie isimli restoran, 1939 yılında açıldı. Ado Campeol, İkinci Dünya Savaşı sonrası aile işletmesinin yönetimini aldı.

Restoran şefi Roberto Linguanotto, tatlının nasıl ortaya çıktığını anlatırken bir kaza hikayesini paylaşmıştı.

Linguanotto, vanilyalı dondurma yaparken, yumurta ve şekerden oluşan karışım içine kaza ile mascarpone peyniri düşürdüğünü ve sonrasında karışımın tadının güzel olduğunu keşfettiğini anlattı.

Sonrasında bu keşfi, Alba Campeol ile birlikte mükemmelleştirdiklerini ve ortaya tiramisunun çıktığını söyledi.

İkili, bu güzel tatlıya, Türkçe'ye "Beni al" olarak çevrilebilecek "Tireme Sù" adını verdi.

Tatlı Veneto'da yemek ve şarap üzerine bir yayında ilk kez 1981'de yer aldı.

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İtalya
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