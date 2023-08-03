TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI! Tirana Beşiktaş maçı oynanacak mı? Maç öncesi saha karıştı, olaylar çıktı!

Tirana Beşiktaş maçı ile ilgili aramalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Karşılaşma başlamak üzereyken saha atılan meşaleler nedeniyle Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak olan maçın hakemi Stuart Attwell, takımları geri çağırdı. İşte Tirana Beşiktaş maçı canlı izle ekranı ve maç ile ilgili merak edilenler...

TİRANA BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ ANLATIMI

Hakem heyeti ve UEFA delegeleri Tirana-Beşiktaş maçının oynanmasına karar verdi. Oyuncular ve hakemler sahaya geri döndü. Hakem Stuart Attwell, ilk düdüğü 15 dakika gecikmeli çaldı.

Futbol severlerin heyecanla beklediği Tirana Beşiktaş karşılaşması S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmayı Mynet.com'un canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

TİRANA BEŞİKTAŞ İLK 11

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

Tirana: Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina.



