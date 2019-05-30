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Tiran'da TİKA'nın inşa ettiği "15 Temmuz Demokrasi Parkı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 23:17 | Son Güncelleme

Tiran'da TİKA'nın inşa ettiği "15 Temmuz Demokrasi Parkı" açıldı

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Tiran Belediyesi iş birliğinde başkentteki suni göl kıyısında inşa edilen parkın açılış törenine, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok'un yanı sıra çocuklar ve aileleri katıldı.

Büyükelçi Yörük, parkın Tiran halkı ve çocuklarına hizmet edeceğini belirterek, "Sayın Belediye Başkanı bana biraz evvel bu parkın eski fotoğraflarını gösterdi. Parkın adeta bir bataklık alandan böyle bir vahaya dönüşmüş olmasından ve burayı bu şekilde ıslah etme fikrinden dolayı kıymetli dostum Sayın Belediye Başkanı Erion Veliaj'ı da tebrik etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin insani projelerinin tüm dünyada markası ve gülen yüzü olan TİKA'ya, parkın inşa projesinin hayata geçirilmesinden dolayı teşekkür eden Yörük, "Türk milletinin, Türk halkının Arnavut kardeşlerine bir anlamda armağanı olan bu park alanının, bu eğlence ve dinlenme alanının inşallah ileride çocuklarınızın hafızalarında güzel, olumlu şekilde hatırlayacağı, anılarla, güzel çocukluk anılarıyla, neşeli zamanlarla dolu olsun." dedi.

Tiran Belediye Başkanı Veliaj da belediyesi ve TİKA arasında emsalsiz iş birliği olduğuna dikkati çekerek, "Bugünkü açılışın ardından bu alan Tiran'da en çok ziyaret edilenler arasında yer alacaktır. Türk ve Arnavut meslektaşlarıma teşekkür ediyorum çünkü yeni bir Arnavutluk ve Tiran kültürü inşa ettik." ifadesini kullandı.

Veliaj, Tiran Belediyesi ve TİKA arasında ağaç dikme projesi, yurtların restorasyonu ve çocuklara yönelik projeler gibi birçok alanda iş birliğinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.

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