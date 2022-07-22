Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıkanlar için ömürlük en iyi vücut tıraş makineleri

Vücut tıraş makinelerinin vücutta yer alan hassas bölgeleri tahriş etmemesi, çizik veya kesiklere neden olmaması gerekir. Bu nedenle cihazın kullanımının pratik olması, hızlı ve rahat şekilde çalışması önem kazanır. Özellikle suya dayanıklı olan tıraş makinelerine ulaşmak artık zor değil. Sizin için bu konuda araştırma yaptık ve işinize yarayacağını düşündüğümüz vücut tıraş makinelerini bir araya getirdik. Haydi gelin, birbirinden kaliteli ürünlere beraber göz atalım.

1. İster ıslak ister kuru kullanımı ile çok pratik: Philips Vücut Bakım Seti

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En iyi vücut tıraş makinesi denilince akla ilk gelen markalardan olan Philips, küçük ve hassas bölgelere rahatlıkla uygulanabilen ürünlere sahip. Philips Vücut Bakım Seti, hem ıslak hem kuru çalışma performansı ile ön plana çıkar. Duşta kullanıma uygun olan bu model, bir adet kalem pil ile çalışır. Cilt koruma sistemi sayesinde hareket hâlinde kullanılsa dahi ürün cilde herhangi bir zarar vermeden tüyleri kolaylıkla tıraş eder. Tüylerinizi sıfıra yakın seviyede canınızı yakmadan tıraş etmek istiyorsanız bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

2. Lazer epilasyon öncesi kullanım için ideal: SANALİNK Sakal Ense Çizim Makinesi Vücut Kılı Tıraş Makinesi

SANALİNK Sakal Ense Vücut Kılı Tıraş Makinesi, vücut tıraş makinesi tavsiye 2020 listelerinde yer alan ürünler arasında bulunur. Şarjlı kullanıma sahip olan ürün, dört ile altı saat boyunca kullanılabilir. Altın rengi ve vintage tasarımı ile hoş görünüme sahip cihazın, lazer epilasyon öncesi kullanım için uygun başlık çeşitleri bulunur. Kablosuz olarak çalışma özelliğiyle saç, sakal ve vücut tıraşını oldukça rahat ve pratik şekilde yapabilirsiniz. Erkek vücut tıraş makinesi tavsiye 2020 listelerinde yer alan bu ürünü detaylıca incelemeye ne dersiniz?

3. Düzeltme başlıkları ile çok kullanışlı: Philips BG105/11 Erkek Vücut Bakım Seti

Philips BG105/11 Erkek Vücut Bakım Seti, kaliteli malzemesi çok yönlü kullanımı ile beğenilen bir ürün. 3 mm takılıp çıkarılabilen tarağı ile cihaz, tüylere istenilen yönde kolaylıkla şekil verilebilir. Cilt koruma özelliği sayesinde vücutta tahriş ve kızarıklık gibi istenmeyen durumlara neden olmaz. Hem duşta hem kuru alanlarda rahat şekilde kullanılan ürün, bir adet AA pil ile iki aya yakın süre kullanılabilir. Erkek tüyleri için özel olarak tasarlanan cihaz, en iyi erkek vücut tıraş makinesi seçenekleri arasında yer alır.

4. Kadınlar için uygun: Yopigo Onemax Su Geçirmez Lazer Epilasyon Öncesi Epilatör Vücut Tıraş Makinesi

Vücut tıraş makinesi kadın modelleri arasında yer alan Yopigo Onemax Su Geçirmez Lazer Epilasyon Öncesi Epilatör Vücut Tıraş Makinesi, dışında yer alan kaymaz malzeme sayesinde güvenle tıraş olmanızı sağlar. Hassas bölgeleri rahatlıkla tıraş edebilen ürün, su geçirmez yapısı sayesinde duşta kullanılabilir. Cihazın hassas başlığı canınızı yakmadan tüyleri tıraş ederken yüz bölgesinden koltuk altına, özel bölgelerden bacaklara kadar her alanda rahatlıkla uygulamaya olanak tanır. Kaliteli malzemesi ve ergonomik yapısı ile rahat şekilde tutulan ürün, vücut tıraş makinesi tavsiye 2021 kategorilerinde uygun ve etkili bir ürün olarak yer alır.

5. En iyisini arayanlara: Philips 3000 Series Vücut Tıraş Makinesi

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En iyi vücut tıraş makinesi denilince mutlaka adı geçmesi gereken ürünlerin arasında Philips 3000 Series Vücut Tıraş Makinesi bulunur. Tüm vücut bakımı için kullanılabilen ürün, çift yönlü vücut tarağı ve ergonomik tutma bölgeleri ile oldukça rahat kullanılır. Duşta %100 güvenli olarak çalışan cihaz, sekiz saatlik şarj sonrası kablosuz kullanım imkânı verir. Tüyleri sıfıra yakın şekilde alırken cilt dostu yapısı ile tahriş gibi problemlere yol açmaz. Koltuk altı, karın bölgesi, sırt, omuzlar, kasık bölgesi ve bacaklarda rahatlıkla kullanılabilir.

6. Hem erkek hem kadınlar için: Ipone 1011 Sakal Çizim Vücut Ense Lazer Öncesi Tıraş Makinesi

Ipone 1011 Sakal Çizim Vücut Ense Lazer Öncesi Tıraş Makinesi, kaliteli malzemesi ve yüksek devirli motoru ile kuaför kalitesinde düzeltme ve tıraş yapabilme özelliğine sahip şarjlı vücut tıraş makinesi seçeneklerinden biri. Ürünün yeni nesil T çelik bıçağı, kusursuz bir deneyim sunar. Paslanmaz malzemesi sayesinde uzun ömürlü kullanım vadeder. 180 dakikayı aşan kullanım süresi ile kablosuz tıraşın rahatlığına erişebilirsiniz. Yanında üç adet tarak ile gelen cihaz, hem kablolu hem kablosuz olarak kullanılabilir. Ürünü detaylı şekilde inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

7. Her erkeğin ihtiyacı: Remington Delicates & Vücut Tüyü Kesme Makinesi

Remington Delicates & Vücut Tüyü Kesme Makinesi ıslak ve kuru ortamlarda kullanılabilen ve düzeltici tıraş teknolojisiyle çok yönlü özellikleri olan ürünlerden biri. Üç adet tarak seçeneğiyle gelen cihaz; 2, 4 ve 6 mm arasında düzeltmeler yapabilir. Kolay manevra yapılabilmesi adına ince ve hafif şekilde tasarlanan ürün; konfor uçlu yuvarlak bıçakları sayesinde ciltte kesme, tahriş ve çizikler oluşturmaz. Paslanmaz çelikten üretilen malzemesiyle uzun süreli kullanım deneyimi sağlar. "En iyi vücut tıraş makinesi hangisi?" diye sorulduğu zaman akla ilk gelen ürünler arasında bulunan cihaz, dört saatlik şarjla bir saat boyunca kullanılabilir.

8. Pratik ve kullanışlı: Yopigo X Go-71 New Pro Turbo Saç Sakal Vücut Tıraş Makinesi

Erkek kişisel bakımının her türlü ihtiyacını görebilen ürünlerden biri: Yopigo X Go-71 New Pro Turbo Saç Sakal Vücut Tıraş Makinesi. Saç ve sakal şekillendirmenin yanında vücut tıraşı yapabilen ürün; kulak ve burun tüylerini de alabiliyor. Erkek kullanıcılar arasında vücut için en iyi tıraş makinesi seçeneklerinden biri olarak tavsiye ediliyor. 0.5 milimetreden başlayarak 20 milimetreye kadar farklı uzunluklarda tıraş kesimi ve düzeltme yapabilen cihazın flexball teknolojisiyle bütün vücudunuzu sinekkaydı tıraşlayabilirsiniz. Suya dayanıklı olarak üretilen ürünün üzerinde şarj durumunu gösteren LCD ekran olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

9. Erkek vücut bakımında bir öncü: Braun MGK 3220 Erkek Bakım Kiti

Vücut tıraş makinesi tavsiyesi denilince akla ilk gelen markalardan olan Braun, MGK 3220 Erkek Bakım Kiti ile altı özellikli bir kullanım sunuyor. Benzersiz kesme performansı ile dikkat çeken bu model, şarj edilebilir özelliğe sahip. Üstün şekillendirme hassasiyeti sayesinde ömür boyu keskin kalan ürünün bıçakları, paslanmaz çelik kullanılarak üretiliyor. 13 farklı uzunluk ayarına getirilebilen cihaz, vücut tıraşının yanında saç ve sakal kesmek, burun ve kulak kıllarını da alabilmek için de kullanılıyor. 10 saat şarj ile 50 dakika kullanım sunan ürün, vücut tıraş makinesi tavsiye 2021 listesinde ilk sıralarda bulunuyor.

10. Sırt tüylerinizi tek başınıza tıraş edin: Johnson For-Men Erkek Vücut Bakım Seti

Yenilikçi yapısı ile dikkat çeken Johnson For-Men Erkek Vücut Bakım Seti, sırt bölgesinde yer alan tüyleri tek başınıza almanıza imkân sağlıyor. Uzatılabilen tutma bölgesi ile çok rahat ve kolay bir kullanıma sahip ürün, vücut tıraş makinesi erkek ürünleri arasında en çok kullanılan modellerden biri. Kompakt bir ürün arayanlar için ideal olan cihaz, dört farklı kesme ayarına sahip. Tarakları sayesinde 3 mm, 5 mm, ve 7 mm gibi farklı boyutlarda düzeltmeler yapabiliyor. Ürünün paslanmaz çelik bıçakları, çok yönlü ve kusursuz şekilde çalışarak tüyleri sinekkaydı ayarında kesebiliyor.