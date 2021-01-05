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Tıraş olmak için berber önünde bekleyen gencin 18 bin lirasını gasp edenler tutuklandı

05.01.2021 20:54 | Son Güncelleme:
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Tıraş olmak için berber önünde bekleyen gencin 18 bin lirasını gasp edenler tutuklandı

Samsun’da tıraş olmak için berber önünde sıra bekleyen yabancı uyruklu genci darp edip 18 bin lira parası ile şahsi eşyalarını gasp ettiği iddia edilen 2 zanlı, mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Ağabali Caddesi’nde meydana geldi.

Samsun’da tıraş olmak için berber önünde sıra bekleyen yabancı uyruklu genci darp edip 18 bin lira parası ile şahsi eşyalarını gasp ettiği iddia edilen 2 zanlı, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Ağabali Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Odae Sadam Ghasan Al Sammaraıe (20) tıraş olmak için berbere gitti. İddiaya göre, Iraklı genç tıraş sırasını Covid-19 tedbirlerinden dolayı berber dükkanı önünde beklerken yanına gelen 2 kişi tarafından darp edilerek 18 bin lira parası ile şahsi eşyaları gasp edildi. Gasp zanlıları olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili B.D. (21) ve F.D.’yi (20) yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorguları tamamlanan B.D. ve F.D. "kasten yaralama ve gasp" suçundan Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.D. ve F.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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