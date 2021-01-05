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  4. Tıraş olmak için berber önünde bekleyen yabancı uyruklu gencin 18 bin lirasını gasp ettiler

Tıraş olmak için berber önünde bekleyen yabancı uyruklu gencin 18 bin lirasını gasp ettiler

05.01.2021 16:26 | Son Güncelleme:
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Samsun’da tıraş olmak için berber önünde sıra bekleyen yabancı uyruklu genci darp eden 2 kişi 18 bin lira parası ile şahsi eşyalarını gasp edip kaçtılar.

Samsun’da tıraş olmak için berber önünde sıra bekleyen yabancı uyruklu genci darp eden 2 kişi 18 bin lira parası ile şahsi eşyalarını gasp edip kaçtılar. 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Ağabali Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Odae Sadam Ghasan Al Sammaraıe (20) tıraş olmak için berbere gitti. İddiaya göre, Iraklı genç tıraş sırasını Kovid-19 tedbirlerin dolayı berber dükkanı önünde beklerken yanına gelen 2 kişi tarafından darp edilerek 18 bin lira parası ile şahsi eşyaları gasp edildi. Gaspçılar olay yerinden kaçtılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili B.D (21) ve F.D.’yi (20) yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorguları tamamlanan B.D. ve F.D. "kasten yaralama ve gasp" suçundan Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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