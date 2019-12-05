Tıraş takımlarını alıp köy okullarının yolunu tuttu

Diyarbakırlı kuaför Mehmet Öner ve çalışanları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eğil ilçesi Düzlük Köyü İlkokulu’nda öğrencileri ücretsiz tıraş edip bot dağıttı.

Diyarbakır’da çalışan kuaför Mehmet Öner, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eğil ilçesi Düzlük Köyü İlkokulu‘nu ziyaret etti. Çocuklara sürpriz yapan Öner, burada 50 öğrenciyi ücretsiz tıraş etti. Öğrencilerin saç bakımlarının ardından Öner ve beraberindekiler, bir iş adamının da desteğiyle kız ve erkek çocuklara bot hediye etti.

Yaptığı çalışmalar hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Mehmet Öner, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarında eğitim gören öğrencileri sevindirip çocukların saç bakımını üstlendiklerini söyledi. Öner, "Diyarbakır’ın sayılı iş adamlarından destek alarak hediyeler dağıttık, dağıtmaya da devam edeceğiz. Kış ayına girdik, onlara bot almayı uygun gördük. Diyarbakır’ın her bir ilçesinde bir köy olmak üzere bu projemiz devam ediyor ve devam edeceğiz. Diyarbakır’daki meslektaşlarıma buradan sesleniyorum onlar da bizim gibi bir çalışma yapsalar daha güzel olur, daha çok çocuk sevinir” dedi.