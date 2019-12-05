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Tıraş takımlarını alıp köy okullarının yolunu tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:29 | Son Güncelleme

Diyarbakırlı kuaför Mehmet Öner ve çalışanları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eğil ilçesi Düzlük Köyü İlkokulu’nda öğrencileri ücretsiz tıraş edip bot dağıttı.Diyarbakır’da çalışan kuaför Mehmet Öner, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eğil ilçesi Düzlük Köyü İlkokulu‘nu ziyaret etti.

Diyarbakırlı kuaför Mehmet Öner ve çalışanları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eğil ilçesi Düzlük Köyü İlkokulu’nda öğrencileri ücretsiz tıraş edip bot dağıttı.
Diyarbakır’da çalışan kuaför Mehmet Öner, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eğil ilçesi Düzlük Köyü İlkokulu‘nu ziyaret etti. Çocuklara sürpriz yapan Öner, burada 50 öğrenciyi ücretsiz tıraş etti. Öğrencilerin saç bakımlarının ardından Öner ve beraberindekiler, bir iş adamının da desteğiyle kız ve erkek çocuklara bot hediye etti.
Yaptığı çalışmalar hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Mehmet Öner, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarında eğitim gören öğrencileri sevindirip çocukların saç bakımını üstlendiklerini söyledi. Öner, "Diyarbakır’ın sayılı iş adamlarından destek alarak hediyeler dağıttık, dağıtmaya da devam edeceğiz. Kış ayına girdik, onlara bot almayı uygun gördük. Diyarbakır’ın her bir ilçesinde bir köy olmak üzere bu projemiz devam ediyor ve devam edeceğiz. Diyarbakır’daki meslektaşlarıma buradan sesleniyorum onlar da bizim gibi bir çalışma yapsalar daha güzel olur, daha çok çocuk sevinir” dedi.

“Gözlerindeki sevinci görmek bize yetiyor”
Okul müdürü Asım Kaya ise, berberlerin kaymakamlık üzerinden kendileriyle iletişime geçtiklerini ifade etti. Kaya, “Küçük bir köy okuluyuz. Birkaç personel arkadaşımla buradayız. Kırsal bir alandayız, çocuklarımız her gün kuaföre ulaşamazlar. Sevindirelim istedik. Biz her gün sevinçlerine şahit oluyoruz. Sağ olsun kuaför Mehmet Öner bu sevince ortak olmak isteyip paylaşmak istemişler. Burada çocuklarımız mutlu, eğitimin sadece okulda olmadığını anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Paylaşımcı olmalarını, paylaşımcı görmelerini, bilmelerini istiyoruz. Neticede çocuk sevindirmeye çalışıyoruz, mutlu etmeye çalışıyoruz çocuklarımızı. Gözlerindeki sevinci görmek bize yetiyor” diye konuştu.
4’üncü sınıf öğrencisi Kutbettin Burak da, çok mutlu olduğunu, saçlarını kestikleri için teşekkür ettiğini kaydetti. Burak, “İlk defa bir berber beni tıraş ediyor, hepsine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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