HABER

Tıraşçı: Din ve dine ait kavramları öğretmeye çalışıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 19:11 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, din ve dine ait kavramların öğretilmesinin Anayasal olarak Diyanet İşleri Bakanlığı'na verildiğini belirterek, "Bu görevimizi gücümüzün yettiği kadarıyla değil gücümüzün üstünde çalışarak, gayret göstererek yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Tıraşçı: Din ve dine ait kavramları öğretmeye çalışıyoruz

Oğuzhan DEMİR- Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR, (DHA)- DİYANET İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, din ve dine ait kavramların öğretilmesinin Anayasal olarak Diyanet İşleri Bakanlığı'na verildiğini belirterek, "Bu görevimizi gücümüzün yettiği kadarıyla değil gücümüzün üstünde çalışarak, gayret göstererek yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi'nde, Hacı Hilmi Efendi Yatılı Hafızlık Kuran Kursu ve camii açılışına katıldı. Tıraşçı'nın yanı sıra açılışta Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ve Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek yer aldı.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı, din ve dine ait kavramları güçlerinin üstünde çalışarak öğretmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Din ve dine ait kavramların, bilgilerin öğretilmesi yasal ve anayasal olarak başkanlığımıza tevdi edilmiştir. Bizler, Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri olarak bu görevimizi gücümüzün yettiği kadarıyla değil gücümüzün üstünde çalışarak, gayret göstererek yapmaya çalışıyoruz. Ancak yetişebiliyor muyuz? Zaman, zaman yetişemediğimiz aksattığımız durumlar da yok değildir. Anayasal olarak bize tevdi edilen toplumu din konusunda aydınlatmak görevini yapmak üzere yola çıkan Diyanet İşleri Başkanlığımız geçmişten bu yana gerek camiler gerekse kuran kursları aracılığıyla insanlara dinini, diyanetini öğretebilmek, dini bilgilerini verebilmek maksadıyla bu müesseselerde hizmet yürütmektedir. Kuran kurslarında 7'den 77'ye tüm vatandaşlara talep edilmesi halinde din hizmetini sunmaya çalışıyoruz. Eğitim insan hayatının başlangıç noktasıdır. Nasıl eğitim alırsa hayatı ona göre şekillenecektir. Ben tekrar ümit ediyorum ki, hem caminin hem kuran kursunun iç içe olması mescidi nebevinin o manevi havasını Muttalip'a ve buraya gelen tüm kardeşlerimize hissettirecektir" dedi.
Kuran-ı Kerim'in insanlığa gönderilmiş son ilahi mesaj olduğuna ifade eden Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise yeni nesillere bu mesajın açıkça anlatılmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Hacı Hilmi Efendi Yatılı Hafızlık Kuran Kursu ve camii açılışı yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Tıraşçı: Din ve dine ait kavramları öğretmeye çalışıyoruzTıraşçı: Din ve dine ait kavramları öğretmeye çalışıyoruzTıraşçı: Din ve dine ait kavramları öğretmeye çalışıyoruzTıraşçı: Din ve dine ait kavramları öğretmeye çalışıyoruz

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
Kadın yolcuyu araçtan indirmek isteyen taksici meslekten men edildiKadın yolcuyu araçtan indirmek isteyen taksici meslekten men edildi
Etekli soyguncular güvenlik kamerasındaEtekli soyguncular güvenlik kamerasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu gece etkisini arttıracak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Saat verdi

İstanbul'da korkutan görüntüler! Helikopterler harekete geçti

İstanbul'da korkutan görüntüler! Helikopterler harekete geçti

Manisa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Manisa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İtalyan ve Fransız savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İtalyan ve Fransız savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Kolay ve etkili: Mükemmel bir filtre kahve için öneriler

Kolay ve etkili: Mükemmel bir filtre kahve için öneriler

Şule Çet davası sanığından tepki çeken sözler: Doğaüstü güçlerim olduğunu düşünüyorum

Tepki çeken sözler: Doğaüstü güçlerim olduğunu düşünüyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.