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Tıraşçı: Din ve dine ait kavramları öğretmeye çalışıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 22:41 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, din ve dine ait kavramların öğretilmesinin Anayasal olarak Diyanet İşleri Bakanlığı'na verildiğini belirterek, "Bu görevimizi gücümüzün yettiği kadarıyla değil gücümüzün üstünde çalışarak, gayret göstererek yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Oğuzhan DEMİR- Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR, (DHA)- DİYANET İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, din ve dine ait kavramların öğretilmesinin Anayasal olarak Diyanet İşleri Bakanlığı'na verildiğini belirterek, "Bu görevimizi gücümüzün yettiği kadarıyla değil gücümüzün üstünde çalışarak, gayret göstererek yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi'nde, Hacı Hilmi Efendi Yatılı Hafızlık Kuran Kursu ve camii açılışına katıldı. Tıraşçı'nın yanı sıra açılışta Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ve Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek yer aldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı, din ve dine ait kavramları güçlerinin üstünde çalışarak öğretmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Din ve dine ait kavramların, bilgilerin öğretilmesi yasal ve anayasal olarak başkanlığımıza tevdi edilmiştir. Bizler, Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri olarak bu görevimizi gücümüzün yettiği kadarıyla değil gücümüzün üstünde çalışarak, gayret göstererek yapmaya çalışıyoruz. Ancak yetişebiliyor muyuz? Zaman, zaman yetişemediğimiz aksattığımız durumlar da yok değildir. Anayasal olarak bize tevdi edilen toplumu din konusunda aydınlatmak görevini yapmak üzere yola çıkan Diyanet İşleri Başkanlığımız geçmişten bu yana gerek camiler gerekse kuran kursları aracılığıyla insanlara dinini, diyanetini öğretebilmek, dini bilgilerini verebilmek maksadıyla bu müesseselerde hizmet yürütmektedir. Kuran kurslarında 7'den 77'ye tüm vatandaşlara talep edilmesi halinde din hizmetini sunmaya çalışıyoruz. Eğitim insan hayatının başlangıç noktasıdır. Nasıl eğitim alırsa hayatı ona göre şekillenecektir. Ben tekrar ümit ediyorum ki, hem caminin hem kuran kursunun iç içe olması mescidi nebevinin o manevi havasını Muttalip'a ve buraya gelen tüm kardeşlerimize hissettirecektir" dedi.

Kuran-ı Kerim'in insanlığa gönderilmiş son ilahi mesaj olduğuna ifade eden Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise yeni nesillere bu mesajın açıkça anlatılmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Hacı Hilmi Efendi Yatılı Hafızlık Kuran Kursu ve camii açılışı yapıldı.

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