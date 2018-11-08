TIR'da 110 kilo eroin ele geçirildi; 2 gözaltı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda durudurulan TIR'da 110 kilogram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü E.C. ve yanında bulunan E.Y., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yaptıkları çalışmada Van üzerinden İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu götürüleceğini tespit etti. Teknik ve fiziki takipte de bulunan polis ekipleri, uyuşturucunun taşınacağı TIR'ı takibe alarak Osmancık Bölge Trafik İstasyon Amirliği Uygulama noktasında durdurdu. TIR’ın dorse kısmında 'Panze' isimli narkotik köpeğinin gıda malzemeleri arasında bulunan çuvallara tepki vermesi üzerine ekipler, çuvalları açtı. Yapılan aramada, 219 paket halinde 110 kilogram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü E.C. ve yanında bulunan E.Y., uyuşturucu madde naklettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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