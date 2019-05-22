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TIR'da 250 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 09:57 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin yol kontrolü sırasında durdurup, arama yaptığı TIR'da 48 paket içinde 250 kilo esrar ele geçirildi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin yol kontrolü sırasında durdurup, arama yaptığı TIR'da 48 paket içinde 250 kilo esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramada, TIR dorsesinde 48 paket içinde 250 kilo esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü Danış K. (36) gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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