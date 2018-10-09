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TIR'da 50 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 04:46 | Son Güncelleme

BOLU'da, TEM yolunda, sürücüsü durdurulan TIR'da yapılan aramada, 45 paket halinde 50 kilo esrar ele geçirildi.

TIR'da 50 kilo esrar ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, TEM yolunda, sürücüsü durdurulan TIR'da yapılan aramada, 45 paket halinde 50 kilo esrar ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda yaptığı uygulamada, TIR sürücüsünü durdurdu. TIR'da narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, araca gizlenen, 45 paket halinde 50 kilo esrar ele geçirildi. TIR sürücüsü R.T. (55) ise gözaltına alındı. R.T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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TIR'da 50 kilo esrar ele geçirildiTIR'da 50 kilo esrar ele geçirildiTIR'da 50 kilo esrar ele geçirildi

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