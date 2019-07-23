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TIR'da dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

ANKARA'da, polis tarafından durdurulan TIR'da dedektör köpek ile yapılan aramada, dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

TIR'da dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Fatih POYRAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, polis tarafından durdurulan TIR'da dedektör köpek ile yapılan aramada, dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalarda, Gaziantep'ten İstanbul'a kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada plakası belirlenen TIR, Ankara girişinde Gölbaşı ilçesinde durdurdu. TIR'da, dedektör köpeği 'Zümrüt' ile arama yapıldı. Aramada, dorsede bulunan büyük dondurma dolabının içine gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü Ö.D. ile yanındaki H.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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TIR'da dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildiTIR'da dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildiTIR'da dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildiTIR'da dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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