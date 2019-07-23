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TIR'da dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 17:15 | Son Güncelleme

  TIR'da dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Ankara'da, polis tarafından durdurulan TIR'da dedektör köpek ile yapılan aramada, dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

TIR'da dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da, polis tarafından durdurulan TIR'da dedektör köpek ile yapılan aramada, dondurma dolabına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalarda, Gaziantep'ten İstanbul'a kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada plakası belirlenen TIR, Ankara girişinde Gölbaşı ilçesinde durdurdu. TIR'da, dedektör köpeği 'Zümrüt' ile arama yapıldı. Aramada, dorsede bulunan büyük dondurma dolabının içine gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü Ö.D. ile yanındaki H.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:
- Ekipler tarafından TIR’ın takip edilmesi
- TIR’ın durdurulması için telsiz anonsu
- TIR’un durdurulması
- Şüphelilerin gözaltına alınması
- TIR’da yapılan aramadan görüntü
- Zümrüt’ün arama yapması
- Sigaralardan görüntü
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)

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