HABER

TIR'da duş teknelerine gizlenmiş 454 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 14:59 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyen duş kabini yüklü TIR'da, piyasa değeri yaklaşık 90 milyon 800 bin lira olan 454 kilo 38 gram eroin ele geçirdi.

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyen duş kabini yüklü TIR'da, piyasa değeri yaklaşık 90 milyon 800 bin lira olan 454 kilo 38 gram eroin ele geçirdi. Duş teknelerinin taban kısmına gizlenen eroinle ilgili gözaltına alınan TIR şoförü tutuklandı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a çıkış yapacak olan bir TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen TIR, Kapıkule Sınır Kapısı'nda, X-Ray taramasından geçirildi. Dorsesinde farklı yoğunluk tespit edilen TIR'da detaylı arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, duş teknelerinin taban kısmına gizlenen 454 kilo 38 gram eroin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan TIR şoförü gözaltına alındı. İfadesinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 90 milyon 800 bin lira olduğu belirlendi. 6 OPERASYONDA 834 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ekiplerince yılbaşından bu yana düzenlenen 6 operasyonda toplam 834 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildiği kaydedildi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Gemlik'teki cinayet, güvenlik kameralarına yansıdıGemlik'teki cinayet, güvenlik kameralarına yansıdı
Cami soygunu güvenlik kamerasına yansıdıCami soygunu güvenlik kamerasına yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.