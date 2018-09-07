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Tırda sıkışan sürücü kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 17:35 | Son Güncelleme

Tırda sıkışan sürücü kurtarıldı

Kars'ın Digor ilçesindeki trafik kazasında tırda sıkışan sürücü ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Mehmet Veysel Sevim idaresindeki 63 F 2081 plakalı koyun yüklü tır, aynı istikamette giden Musa Dağdelen yönetimindeki 21 LA 544 plakalı koyun yüklü tıra arkadan çarptı.

İki tırın devrildiği kazada araçlarda bulunan 30 koyun telef oldu, sürücüler yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücülerden Sevim, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kars sürücü TIR

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